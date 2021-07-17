Filenin genç sultanları kayıpsız
FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Mısır'ı 3-1 yendi.
FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Mısır'ı 3-1 yendi.
Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada mili takım, 9-12'ncilik klasman müsabakasında Mısır ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, Rotterdam kentinde oynanan maçta rakibini 24-26, 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Milliler, Belarus-Arjantin karşılaşmasının galibiyle yarın 9-10'unculuk karşılaşmasına çıkacak.
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