Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu
A Milli Voleybol Takımı, 3 Eylül’de 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finallerinde Sırbistan’la karşılaşacak.
Filenin sultanları bir kez daha tarih yazdı. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol takımımız, çeyrek finalde ise Polonya ile karşılaştı.
Milliler, ilk seti 25-18 üstün tamamlerken ikinci sette ise Filenin Sultanları fırtınası yaşandı. İlk sayıdan itibaren tamamen oyunu kontrol eden ay-yıldızlılar, ikinci seti de 25-14 tamamlayarak, skoru 2-0 yaptı.
Milli takım çekişmeli geçen üçüncü sette de üstünlüğünü korudu. Seti 25-23 alarak, maçı 3-0 kazandı.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Tarihinde ilk kez namağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın hedefi ise şampiyonluk.
RAKİP SIRBİSTAN
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, Fransa karşısında 3-1 galip gelerek yarı finale çıkma şansı elde etti.
Filenin Sultanları, 3 Eylül'de oynanacak yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.
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