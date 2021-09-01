Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu

01 Eylül 2021 Çarşamba, 22:59

Filenin sultanları bir kez daha tarih yazdı. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol takımımız, çeyrek finalde ise Polonya ile karşılaştı.

Milliler, ilk seti 25-18 üstün tamamlerken ikinci sette ise Filenin Sultanları fırtınası yaşandı. İlk sayıdan itibaren tamamen oyunu kontrol eden ay-yıldızlılar, ikinci seti de 25-14 tamamlayarak, skoru 2-0 yaptı.

Milli takım çekişmeli geçen üçüncü sette de üstünlüğünü korudu. Seti 25-23 alarak, maçı 3-0 kazandı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Tarihinde ilk kez namağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın hedefi ise şampiyonluk.

RAKİP SIRBİSTAN

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, Fransa karşısında 3-1 galip gelerek yarı finale çıkma şansı elde etti.

Filenin Sultanları, 3 Eylül'de oynanacak yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.



