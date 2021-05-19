Ateşkes haberleri yer aldı: Netanyahu’dan “hedefe ulaşmak istiyoruz” açıklaması

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:11

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ve Filistin arasında perşembe günü (20 Mayıs) ateşkes yapılacağı öne sürülmüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'deki yabancı büyükelçilere verdiği brifingde, Gazze’ye yönelik hava saldırı ile ilgili açıklamada bulundu.

Netanyahu, “Gazze ile olan düşmanlıkların sona ermesi için bir zaman çizelgesinin belirlenmediğini” söyledi. Reuters’ın İsrail medyasından aktardığı toplantıda, Netanyahu’nun hava saldırılarını durdurmaktan söz etmediği belirtildi. Netanyahu, ülkesinin gelecekte Hamas’la çatışmayı önlemek için “güçlü caydırıcılık” uyguladığını söyledi.

Öte yandan Netanyahu, yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede ateşkes söylentilerine değindi. Netanyahu’nun açıklamasında, “Bir kronometreye dayanmıyoruz. Operasyonun hedefine ulaşmak istiyoruz. Önceki operasyonlar uzun sürdü, bu yüzden bir zaman aralığı belirlemek mümkün değil” ifadesini kullandığı belirtildi.

İSRAİL MEDYASINDA NELER YER ALMIŞTI?

İsrail merkezli Kanal 12 , Başbakan Binyamin Netanyahu’nun perşembe gününden itibaren ateşkese hazır olduğunu ABD’ye bildirdiğini öne sürmüştü. İsrail medyasında birçok kuruluş ise kaynak göstermeden, her iki tarafında da mevcut çatışmada hedeflerine ulaşması nedeniyle 2-3 gün içinde gerçekten bir ateşkesin beklendiğini iddia etmişti.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mısır’ın İsrail-Filistin arasında perşembe günü saat 06.00’dan itibaren başlayacak bir ateşkes önerdiği öne sürülerek, Hamas’ın bu ateşkese olumlu yanıt verdiği ifade edilmişti.