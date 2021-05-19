Tarih verildi: İsrail ve Filistin arasında ateşkes iddiası
İsrail medyasında yer alan haberlerde, perşembe (20 Mayıs) günü İsrail ve Filistin arasında ateşkes yapılacağı iddia edildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ve Filistin arasında ateşkes yapılacağı öne sürüldü. İsrail medyasının üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, perşembe günü ateşkes yapılacağı iddia edilerek, aynı gün yürürlüğe girmesinin beklendiği aktarıldı.
İsrail merkezli Kanal 12 ise, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun perşembe gününden itibaren ateşkese hazır olduğunu ABD’ye bildirdiğini öne sürdü. İsrail medyasında birçok kuruluş ise kaynak göstermeden, her iki tarafında da mevcut çatışmada hedeflerine ulaşması nedeniyle 2-3 gün içinde gerçekten bir ateşkesin beklendiğini bildirdi.
Bazı medya kuruluşları ise adı açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayandırdıkları haberlerinde, "Bu geceki raporların aksine, İsrail’in hiçbir anlaşma veya taahhüdü bulunmadığını" ifade etti.
MISIR’DAN ATEŞKES ÖNERİSİ
İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mısır’ın İsrail-Filistin arasında perşembe günü saat 06.00’dan itibaren başlayacak bir ateşkes önerdiği bildirilmişti. Haberlerde ayrıca, Hamas’ın bu ateşkese olumlu yanıt verdiği ifade edilirken, İsrail’in ise ateşkes teklifine henüz yanıt vermediği aktarılmıştı.
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