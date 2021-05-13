Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Zehirli gazdan şüpheleniyoruz

13 Mayıs 2021 Perşembe, 13:24

Bakanlık resmi sitesinde yer alan açıklamada, Gazze’deki Shifa Hastanesi’ne getirilen hayatını kaybetmiş Filistinlilerin, zehirli gazla öldüğünden şüphelendiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler." denildi.

Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.