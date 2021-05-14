Almanya ve ABD’nin ardından İsrail’e bir destek de Fransa’dan

14 Mayıs 2021 Cuma, 18:28

Sputnik'in aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, yaptığı açıklamada, Hamas'ın roket saldırılarını kınadı ve İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirtti.

Macron ayrıca, Gazze'deki sivil halkın içinde bulunduğu kötü durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Fransız Cumhurbaşkanı, Gazze'deki durumdan Hamas'ı sorumlu tuttu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşmüştü.

Bu görüşme de Macron, bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğunu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğunu belirmişti.

ALMANYA VE ABD'DEN DE BENZER TEPKİLER GELMİŞTİ



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan da benzer bir açıklama geldi. Mass, Saarbrücker Zeitung'a verdiği demecinde, Ortadoğu’da şiddetin tırmanmasından Hamas’ı sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde, Netanyahu ile görüşmüş ardından yaptığı açıklamada, “İsrail, Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli grupların yarattığı roket yağmurunun ortasında kendini savunma hakkına sahiptir” ifadelerini kullanmıştı.