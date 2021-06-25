Filistin’de, aktivist Nizar Banat'ın ‘gözaltında işkenceyle öldü’ iddiası

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Abbas yönetimine eleştirileriyle bilinen, yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Nizar Banat isimli bir aktivistin önceki gece Filistinli güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Banat’ın ailesi, güvenlik güçlerinin gece yarısı eve baskın yaptığını, Banat’ı dövdüklerini, ardından gözaltı gerekçesi göstermeden sürükleyerek araca bindirip götürdüklerini iddia etti. Savcılık, ayrıntı vermeden “Banat’ın sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığını, burada yaşamını yitirdiğini” duyurdu. Adli tıp kurumunun raporunun beklendiği kaydedildi. Avrupa Birliği, şeffaf soruşturma çağrısında bulundu, insan hakları örgütlerinden olaya tepki yükseldi. Hamas da El Fetih’e yönelik sert suçlamalar yaptı.