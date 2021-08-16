Film çekimleri ertelendi: Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşıp evde kaza geçirdiğini belirtti. Demirer, "Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz" dedi.
Ünlü komedyen Ata Demirer kendi evinde kaza geçirdi. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tetkikler sonrası Demirer, ayak bileğinden operasyon geçirdi.
Twitter hesabı üzerinden hastane odasından fotoğraf paylaşan Ata Demirer film çekimlerinin de ertelendiğini duyurdu.
Ünlü komedyen hastaneden fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “Bursa Bülbülü“ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.."
Video Haberler
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın, Fatma teyzeye verdiği sözü tuttu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatıldı
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Halk TV sunucusuna saldırı