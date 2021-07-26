Ata Demirer'den aşı çağrısı: 'Aşı olduğu için kurtulan 80 yaşında tanıdığım var'
Ünlü komedyen Ata Demirer, aşı çağrısı yaparak, ”Aşı olduğu için kurtulan evinde nezle gibi 5 günde geçiren 80 yaşında tanıdığım var...daha ne demeli? Haydi aşı olun. Zaman kıymetli” dedi.
Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmayanlara çağrıda bulundu.
“Aşı olun sevgili dostlar!” diyen Demirer, “Salgının ilk zamanlarında aşı çok uzak bir umuttu hatırlayın! Sonra geldi yetişti ama neden olmuyorsunuz ki?” diye sordu.
Demirer, “Aşı olduğu için kurtulan, evinde nezle gibi 5 günde geçiren 80 yaşında tanıdığım var. Daha ne demeli? Haydi aşı olun. Zaman kıymetli” paylaşımını yaptı.
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