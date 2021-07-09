Son halini paylaşan ünlü komedyen Ata Demirer'e yorum yağdı

09 Temmuz 2021 Cuma, 09:49

Ünlü komedyen Ata Demirer, her yaz olduğu gibi bu yıl da tatilini Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçiriyor. Zaman zaman Bozcaada'dan paylaşımlar yapan Demirer'in Instagram'da paylaştığı son fotoğrafında ise bir detay gözlerden kaçmadı. Ünlü komedyenin fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

'NASIL KİLO VERDİNİZ?'

49 yaşındaki oyuncunun paylaştığı son fotoğrafta, bir hayli kilo verdiği görüldü. Demirer'e, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI DA YAĞDI

Hollywood yıldızı Robert de Niro'nun efsane repliğini kullanarak pozunu paylaşan Ata Demirer'in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Başta Derya Şensoy olmak üzere birçok kişi de Demirer'in doğum günü kutladı.