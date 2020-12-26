Filmloverss, 14 sinema yazarının oylarıyla 2020'nin en iyi filmlerini seçti
Güncel bağımsız sinema platformu Filmloverss, 14 sinema yazarının oylarıyla 2020'nin en iyi filmlerini belirlediği listeyi yayımladı. Seçki, yıl içerisinde Türkiye’de prömiyer yapmış filmlerle oluşturuldu.
Türkiye'nin önemli güncel sinema platformlarından Filmloverss, 14 sinema yazarının oylarıyla 2020'nin en iyi 20 filmini belirlediği yıl sonu listesini yayımladı.
"Her şeye rağmen geriye baktığımızda, bu yıldan da bizlere önümüzdeki yıllarda adından söz ettirecek birçok film kaldığını görebiliyoruz" diyen platform, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İçinde bulunduğumuz yüz yılın şu ana kadar geçen en sert yılını geride bıraktık. 2020, herkesin yaşamını tehdit eden olayların yaşandığı, kimsenin hayırla anamayacağı bir yıla dönüştü. Yaşanan felaketler şüphesiz sinema endüstrisini de sarstı. Sinemalar aylarca kapalı kaldı, vizyon takvimi boşaldı, endüstrinin en önemli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali gerçekleştirilemedi. Bununla beraber birçok film dijital platformlarda izleyiciyle buluştu, festivaller online gösterimlere yöneldi. Yine de, her şeye rağmen geriye baktığımızda, bu yıldan da bizlere önümüzdeki yıllarda adından söz ettirecek birçok film kaldığını görebiliyoruz."
Türkiye'de prömiyer yapmış filmlerden oluşturulan seçkide oy kullanan yazarların isimleri şöyle:
Şenay Aydemir, Burcu Aykar, Tayfun Bodur, Hasan Cömert, Ali Ercivan, Murat Emir Eren, Engin Ertan, Selin Gürel, Aslı Ildır, Kaan Karsan, Aras Keser, Utku Ögetürk, Erhan Tan, Esen Tan
Yapılan oylamada en yüksek puanı alan 20 filmlik liste:
20. Paris Caligrammes - Yönetmen: Ulrike Ottinger
19. Vitalina Varela - Yönetmen: Pedro Costa
18. Yangın Yeri (Fire Will Come) - Yönetmen: Oliver Laxe
17. Kız Kardeşim (Schwesterlein) - Yönetmen: Stéphanie Chuat, Véronique Reymond
16. Da 5 Bloods - Yönetmen: Spike Lee
15. The Devil All the Time - Yönetmen: Antonio Campos
14. Küçük Kadınlar (Little Women) - Yönetmen: Greta Gerwig
13. Mimaroğlu - Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
12. Yabancı (Exil) - Yönetmen: Visar Morina
11. Martin Eden - Yönetmen: Pietro Marcello
10. Günler (Rizi) - Yönetmen: Tsai Ming-liang
9. Mank - Yönetmen: David Fincher
8. Sound of Metal - Yönetmen: Darius Marder
7. Dick Johnson’ın Ölümü (Dick Johnson Is Dead) - Yönetmen: Kirsten Johnson
6. Undine - Yönetmen: Christian Petzold
5. The Vast of Night - Yönetmen: Andrew Patterson
4. Nomadland - Yönetmen: Chloé Zhao
3. Never Rarely Sometimes Always - Yönetmen: Eliza Hittman
2. Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (I’m Thinking of Ending Things) - Yönetmen: Charlie Kaufman
1. Uncut Gems - Yönetmen: Benny & Josh Safdie
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