Finali hedefleyen Galatasaray'a soğuk duş

30 Nisan 2021 Cuma, 17:43

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Ankara temsilcisi Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü'ne 68-58'lik skorla mağlup oldu. Nesibe Aydın'da Sheylani Marie Peddy 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle maçın en değerli oyuncusu oldu. Galatasaray'da Mercedes Briann Russell’ın 13 sayı, 7 ribaund ve 1 asisti, takımına galibiyeti getirmeye yetmedi.

2-2'ye gelen seride son maç, 3 Mayıs Pazartesi günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.