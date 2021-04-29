Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Eski futbolcu ve firari FETÖ sanığı Hakan Şükür, eski Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski futbolcu Ümit Özat’ın FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin açıklamalarını sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

Şükür, Emre Belözoğlu’yla ilgili, “Emre bugün benim çok daha ötemde suçlanması gereken bir isim” dedi. Belözoğlu’nun bir suçu olmadığını da savunan Şükür, “Eğer bunların suç olduğu kabul edilirse... Okan Buruk, Hakan Ünsal, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol... Hepsinin ifadesine yansımış ve evlerinde buluşulmuş. Devlet mekanizmalarının ‘kandırıldım’ deyip işin içinden çıktığı bir dönemde ‘kandırıldım’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

