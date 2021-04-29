Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
Firari FETÖ sanığı Hakan Şükür, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ilişkin söylemlerde bulundu. Şükür, "Emre bugün benim çok daha ötemde suçlanması gereken bir isim" dedi.
Eski futbolcu ve firari FETÖ sanığı Hakan Şükür, eski Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski futbolcu Ümit Özat’ın FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin açıklamalarını sosyal medya üzerinden değerlendirdi.
Şükür, Emre Belözoğlu’yla ilgili, “Emre bugün benim çok daha ötemde suçlanması gereken bir isim” dedi. Belözoğlu’nun bir suçu olmadığını da savunan Şükür, “Eğer bunların suç olduğu kabul edilirse... Okan Buruk, Hakan Ünsal, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol... Hepsinin ifadesine yansımış ve evlerinde buluşulmuş. Devlet mekanizmalarının ‘kandırıldım’ deyip işin içinden çıktığı bir dönemde ‘kandırıldım’ diyorlar” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- ATV dizisinde çekimleri durduran kavga
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Alkol yasağı tepkisi: Hayretler içerisindeyim