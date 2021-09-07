Fiyat artışı iddiasının ardından otomotivde ÖTV soruşturmasında karar
Rekabet Kurulu, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslere yönelik, özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturma, söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğine yönelik yapıldı.
Bu kapsamda, Baylas Otomotiv AŞ, Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti, Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Groupe PSA Otomotiv Pazarlama AŞ, Honda Türkiye AŞ, Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AŞ, Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ, Nissan Otomotiv AŞ, Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.
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