Fiyatı ÖTV’den dolayı artan araçların ikinci el fiyatlarında da artış sürecek

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü ve Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yeni ÖTV düzenlemesiyle talebin yerli ve düşük segmentli araçlara kayacağını, ithal araç fiyatlarında yüksek artışa sebep olacağını belirterek, bunun da beraberinde 2. el fiyatlarında artışı getireceğini söyledi.

“Böyle bir uygulama yapıldığında en azından belirli bir gün verilmiş olsa müşteriler de şirketler de mağdur olmazdı” diyen Ekici, ÖTV kaynaklı, satışlarda yaklaşık 50 bin adetlik düşüş olacağını aktardı.

Türkiye’de araç fiyatlarının kur, vergi ve faize göre belirlendiğini, bu dönemde fiyatların düşmesinin tamamen kura bağlı olduğunu vurgulayan İnan Ekici ile otomotivdeki son ÖTV düzenlemesi, araç kiralama ve pandeminin sektöre etkisini konuştuk.

- Bu yıl araç fiyatlarına ciddi zamlar yapıldı, ne diyeceksiniz?

Üretime etki eden maliyet artışları kaynaklı fiyat artışları oldu. Hammadde ve tedarik edilen malzemelerin fiyat artışlarının yanı sıra, özellikle pandemi sürecinde üretim adedinden bağımsız karşılaşılan sabit giderlerin araç başına düşen tutarları arttı. Araç fiyatlarındaki artışın ana nedeni, doğrudan dövizin TL karşısındaki değer artışı ve son 2 yıldır bu artışlara bağlı ÖTV matrahında yapılması gereken yeniden düzenlenmenin yapılmaması, gecikmesi. Ağustos ayının son gününde düzenleme yapıldı, birçok modelde araçların ÖTV yüzdeleri arttı.

150 BİN LİRALIK FARK

- ÖTV artışları nasıl etkileyecek sektörü, fiyat artışları sürecek mi?

Yeni düzenleme gerek pandemi sebebiyle zorlu günlerden geçen, nihayetinde temmuz-ağustos aylarındaki satışlar ile rahatlama yaşayan sektörümüz için dengeleri değiştirecek bir karar oldu. ÖTV baremlerinde bir düzenleme bekliyorduk, fakat ÖTV’de yüzdesel artış beklemiyorduk. Lüks segment fiyatlarını zorlayıcı bir hale getirdi. Sıfır satışını gerçekleştirdiğimiz kendi araçlarımızdan örnek verecek olursak, ÖTV düzenlemesinden önce 825 bin TL’ye satın alınabilen bir Volvo XC60, şimdi 978 bin TL’ye alınabiliyor, arada 153 bin TL’lik bir fark oluştu.

Düzenlemeyle talebin yerli ve düşük segmentli araçlara kayacağını söyleyebiliriz. İthal araç fiyatlarında yüksek artışa sebep olacak. Bu da beraberinde 2. el fiyatlarında da artışı getirecek. Düzenlemeyle SUV ile B, C ve D segment fiyat artışlarında yaşanan bu durumun araç satışlarında gözden kaçmayacak oranda azalma yaratacağı görüşündeyim.

Sektörün yılı 750-800 bin adetler seviyesinde bitireceği konuşuluyordu. Ancak ÖTV artışıyla pazarın 700-725 bin bandında kalacağını düşünüyorum.

İkinci el araç fiyatları ise direkt ve dolaylı sebeplerle sıfır araç fiyatlarına bağlı. Şimdi sıfır araç fiyatlarına bir de ÖTV konusu eklendi. Sıfır araçlar stoklarda yeteri kadar yer alırsa ve kur da artış trendini sonlandırırsa iki taraftaki artış da yavaşlayacaktır. Bunla birlikte, fiyatı ÖTV’den dolayı artan modellerin ikinci ellerinin artışı bir süre daha devam edecek.

ÖTV ARTIŞI MAĞDUR ETTİ

- ÖTV’den kaynaklı sipariş iptalleri olur mu?

Üretim gecikmelerinden kaynaklı önden fiyat sabitlemesiyle satılan araçlar vardı. Burada ciddi iptallerle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Kur yükselirse B segmenti de bir üst grup ÖTV’ye geçebilir. Böyle bir uygulama yapıldığında en azından belirli bir gün verilmiş olsa müşteriler de şirketler de mağdur olmazdı. Çünkü bir gün x ÖTV yüzdesi, sabah uyandığınızda x+y kadar ÖTV ile karşılaştınız. Bu işlerin ansızın olması hepimizi negatif etkiliyor.

Bütün şirketler aralık ayı sonuna kadarki tüm siparişlerini verdiler, onlar şimdi geliyor. O siparişlerin iptal edilip edilmeyeceği stokta ne kadar maliyet yaratacağı bunların tamamı soru işareti.

Araç fiyatlarını artıran tek şey kur olmuyor, Türkiye’de vergi araç fiyatlarını artıran ana unsurdur. Kur faiz ve vergi bunların tamamı satın alma koşullarını belirleyen unsurlar.

- İnsanlar oto taleplerini ekim kasıma ayına bırakmıştı fiyat düşer diye, bir düşüş artık hayal mi?

Tamamen kura bağlı. Avro 8.700 TL’nin üzerindeki rakamlardan 8.00 TL’lere inerse tabii ki düşer. Çünkü kur maliyetinizi etkileyen ana unsur. Ümit ediyorum makro göstergeler düzelir ve ikinci dalga oluşmaz. Pandeminin negatif etkisi azalırsa güven endeksi yükselirse, kur geriye gelirse araç fiyatları geriye gelir.

KİRALAMAYA TALEP ARTACAK

- Bu dönemde filo ve diğer kiralama işleri nasıl gidiyor, pandemi bu alanı nasıl etkiledi?

Operasyonel kiralama sektörü olarak araç parkımız geçen yılın ilk yarısı sonunda 295 bin adetti. Bu yıl aynı dönemde 256 bin adete düştü. Yılın geri kalanında da ikinci dalganın boyutuna bağlı olarak daralma yüzdelerinin aşağı düşeceğini öngörüyoruz.

Kısa dönem araç kiralama tarafında ise yüksek sezon dediğimiz temmuz-ağustos aylarında geçen seneye göre yüzde 50’lere varan daralma söz konusu. Bu daralmanın nedeni turistin gelmemesi oldu. Günlük kiralama tarafında yüzde 50 civarında daralma var.

Şirketlerin Avro’ya bağlı olarak daha önce kiraladıkları araçların fiyatları daha düşük kaldığı için, araçları iade etme ihtimali oluşmadı. Ama yeni müşteri sayısı yeterince artmadı. Eski müşterinin araç parkı da büyümedi. Bu dönemde büyük şirketler yeni araç kiralama konusunda duruyor, küçükler yenileme dönemi geldiğinde adet azaltıyor. 7 tane kiraladıysa 5’e ya da 3’e düşüyor. Bu kur seviyesi ve faizlerle önümüzdeki süreçte de kiralamaya yönelik talebin artacağını düşünüyorum.

- İnsanlar pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemiyor, bu sizin tarafta işleri nasıl şekillendirdi?

Pandeminin ilk dönemlerinde hem turizm hem iş seyahatleri sıfırlandı. Bu sektörlere hizmet veren günlük bireysel kiralama işimizde azalma yaşandı. Havaalanı ofislerimizde faaliyete ara vermek zorunda kaldık. Şehir ofislerimizde yoğunluk azalsa da müşterilerimizin toplu taşımadan uzaklaşması sebebiyle işimizi belli bir seviyede tutabildik. Aylık kiralama işimiz daha az etkilendi. Kurumlara ve şirketlere hizmet veren operasyonel kiralama işimiz en az etkilenen iş birimimiz oldu.

Faizlerin düşük olduğu dönemlerde şirketler daha uzun süreli kontratlara yöneldiler. Mesela firmalar 36 ay yerine 48 ay kiralamaları tercih etti. Ama küçük bir kesim de işinin geleceğini öngöremediği için 12 aylık kontratları tercih etti.

KÜÇÜLME 3 YIL ÖNCE BAŞLADI

- Koronavirüs hedeflerinizi nasıl etkiledi, nasıl bir revizyona gittiniz?

Sektör 2019’u 480 bin adetlerde kapatmıştı, 1 milyon adetlerden buraya gelindi. Küçülme 3 yıl öncesine dayanıyor. Kiralama tarafı da 360 bin adetlerden 256 bine düştü.

Özellikle Avrupa’da virüs etkisinin yoğun olduğu nisanda yüzde 97’lere varan daralmalar yaşandı. Türkiye’de ise sektörümüz yüzde 14.6 daraldı.

Küresel ekonominin bu dönem sonunda ortalama yüzde 5 daralacağı öngörülüyor. Ülke ekonomimizin, otomotiv perakendeciliğinin ve araç kiralama sektörünün de bundan etkilendiği, etkileneceği bir gerçek. Biz de pandemi dönemi için alternatif senaryolar çalıştık. Bunlar içinde en olası senaryoda, ekonominin genel gidişatına bağlı olarak bazı iş bazı iş birimlerimizde küçülmeler yaşanırken diğer iş birimlerimizde de öngörümüzün üzerine çıkarak Otokoç Otomotiv sene başındaki hedeflerimize ulaşacağımızı görüyoruz.

HEDEFTE YENİ ÜLKELER VAR

- Otokoç Otomotiv olarak işkollarınızda gelir ağırlığını hangisi oluşturuyor?

Gelirimizin yüzde 64’ünü otomotiv perakende, yüzde 36’sını da araç kiralama oluşturuyor. Otokoç Sigorta şirketimizle Türkiye’nin en fazla kasko poliçesi ve trafik poliçesi üreten firmasıyız. Otokoç Otomotiv olarak Otokoç, Birmot, Avis, Afis Filo, Budget, Otokoç Sigorta, Zipcar, Otokoç 2.el, Otokoç Parça ve Lastick markalarımızla hizmet veriyoruz.

- Bu dönemde yurtdışı operasyonlarınız nasıl etkilendi, yeni ülkelere açılma hedefiniz var mı?

Yeni ülkelere açılma sayfamız her zaman açık. Stratejimizin ana parçası yurtdışında da büyümek. Türkiye dahil Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere toplam 9 ülkede araç kiralama hizmeti veriyoruz. Dış turizm kaynaklı ekonominin ağırlığı olan ülkelerde operasyonun yavaşladığı dönemlerde; mevcut müşterilerimizin memnuniyeti, iş geliştirme ve dijital dönüşüm faaliyetlerimize ağırlık verdik.

- Şirket olarak yeni döneme nasıl hazırlanıyorsunuz?

Bu yıl 11 milyar TL’nin üzeri ciro hedefliyoruz. 3 bin 500 çalışanımız var. Odağında teknoloji ve inovasyon olan, müşteri memnuniyetinde her zaman en üst seviyeyi hedefleyen Otokoç Otomotiv olarak sürekli yeni hizmet ve uygulamalarımızı müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.