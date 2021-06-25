Flaş iddia: Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'na teklifte bulundu

25 Haziran 2021 Cuma, 11:28

Sezonu Fenerbahçe teknik direktörü olarak kapatan Emre Belözoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Muhabir Ertan Süzgün'ün iddiasına göre A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş teknik ekibini güçlendirmek istiyor.

Habere göre Güneş, Belözoğlu'na teklif götürdü ancak Belözoğlu düşünmek için zaman istedi.

TEKNİK HEYETİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

EURO 2020'de beklentilerin altında kalan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş ve teknik heyeti sert eleştirlerin hedefi olmuştu.

Güneş'in ekibini güçlendirmek istediği ve bunun için de Belözoğlu'na teklif götürdüğü iddia edildi.