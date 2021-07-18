Formula 1 Birleşik Krallık GP'sinde Max Verstappen yarış dışı
Formula 1 Birleşik Krallık Grand Prix'sinin ilk turunda Max Verstappen, Lewis Hamilton ile çarpışarak yarış dışı kaldı.
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Mercedes-AMG'den Lewis Hamilton ve RedBull'dan Max Verstappen çarpıştı. Kaza sonucunda yarışa ara verildi.
Verstappen'in virajda bariyerlere savrularak yarış dışı kaldığı anın sonrasında kırmızı bayrak sallandı. Hurdaya dönen aracından sağlıklı şekilde çıkan ve seyircilere el sallayan Verstappen'in durumunun iyi olduğu görüldü.
Verstappen, bu sezon ikinci kez yarış dışı kalmış oldu. Son üç yarışını kazanan ve pilot sıralamasının zirvesinde bulunan Hollandalı pilot, ilk olarak Azerbaycan'da yarışı tamamlayamamıştı.
Hamilton, kaza sonrasında "Ben düz gidiyordum, kendi yolumdaydım. Benim yolumdu." ifadelerini kullandı.
RedBull Takım Patronu Christian Horner ise "Suçlunun kim olduğu çok açık. Viraj tamamen Max'a aitti. Bu dev kazanın sorumlusu %100 Hamilton..." ifadeleriyle Hamilton'a tepki gösterdi.
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