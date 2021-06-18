SON DAKİKA | Galatasaray'da Aykutalp Derkan Divan Kurulu Başkanı seçildi

18 Haziran 2021 Cuma, 17:32

Sarı-kırmızılı takımda yarın gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde Aykutalp Derkan 778 geçerli oyun 446'sını alarak Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Divan başkanlığı için bir diğer aday Niyazi Yelkencioğlu ise 332 oy aldı.

Aykutalp Derkan sarı, Niyazi Yelkencioğlu ise kırmızı oy pusulası kullandı.