G.Saray başkan adayı Özdemir'in listesinde yer alan Hüseyin Yıldız'dan 'Ralf Rangnick ile anlaştık' açıklaması

18 Haziran 2021 Cuma, 18:17

İbrahim Özdemir'in listesinde Denetim Kurulu'nda yer alan Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Gazetesi aracılığıyla çıkan haberlere cevap verdi.

Galatasaray’ın adayları arasında yer alan İbrahim Özdemir, “Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır." ifadelerine yer vermişti.

Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild'in şef muhabiri Tobi Altschäffl ise Twitter hesabından Rangnick'in Türkiye'ye geleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.



Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir





“ALMAN BASININDA BÖYLE BİR YALANMA YOK!”

Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir’in listesinde bulunan Hüseyin Yıldız, Alman gazetesi Bild'in şef muhabiri Tobi Altschäffl’ün sosyal medyadan paylaşımının gerçeği yansıtmadığını söyledi ve ekledi: “Alman basınında böyle bir yalanlama yok. Bu paylaşım sahte hesaptan yapılmış paylaşımdır.”

“RALF RANGNİCK İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK”

İrfan Hüseyin Yıldız, “Gelecek sezon için Ralf Rangnick ile görüşüldü ve sürekli temas halindeyiz. Böyle bir haberin çıkması mantıklı değil belli ki sahte bir hesaptan ortalığı karıştırmak için yapılmış bir paylaşımdır” ifadelerini kullandı.

Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ralf Rangnick de gelecekte Galatsaray’da çalışmaya sıcak bakıyor. Ralf Rangnick ile prensipte anlaştık. Eğer İbrahim Özdemir başkan seçilirse diğer koşullar da netlik kazanacak. Biz, kim başkan seçilirse seçilsin yeni başkan da isterse bu imkanları ona da sunacağız. Seçim döneminde sahte hesaplara dikkat etmek lazım bunlar seçimleri manipüle etmenin peşinde.”