Formula 1 İspanya GP’de son antrenmanın en hızlısı Verstappen

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:32

Formula 1’de bugün yapılacak sırlama turları öncesinde yapılan son antrenman seansında Red Bull’un pilotu Max Verstappen ilk iki antrenmandaki performansını geliştirerek birinci oldu.

Sarı logolu orta hamur lastiklerle Mercedes’in gerisinde kalan Hollandalı pilot, sıfır set kırmızı logolu yumuşak hamur lastik takarak en hızlı turu elde etti. Verstappen seansı 1.17.835’lik zaman turuyla tamamladı. Takım arkadaşı Sergio Perez ise 1.18.606 ile 10. sırada yer aldı.

MERCEDESLER PİSTE GEÇ ÇIKTI

Son antrenmanda piste en geç çıkan pilotlar Lewis Hamilton ve Vallteri Bottas oldu. Seansın bitimine 35 dakika kala piste çıkan Hamilton, Verstappen’in ardından ikinci olurken 1.18.070 ile en hızlı turunu elde etti. İlk antrenmanın en hızlı ismi Vallteri Bottas ise ilk sıranın 0.588 saniye gerisinde kalarak beşinci sırada yer aldı. Bottas’ın en hızlı turu 1.18.423 oldu.

RAIKKONEN LASTİK PATLADI

Seansın bitimine 13 dakika kala Alfa Romeo’nun tecrübeli pilotu Kimi Raikkonen lastik patlattı. Fin pilot patlak lastikle pite gelmek zorunda kalırken 1.18.597 ile dokuzuncu sırada yer aldı.

TAHMİNDE VERSTAPPEN ÖNDE

Üçüncü antrenmandaki sektör ve tur zamanlarına göre AWS tarafından hazırlanan tahmini sıralama turları derecelerinde Max Verstappen ilk sırada yer aldı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk sıranın 0.06 saniye arkasında kalarak ikinci olurken Vallteri Bottas'ın Verstappen ile farkı 0.43 saniye oldu.

Fin pilot tahmini hazırlanan dizilime göre üçüncü sırada yer aldı. Sezonun ilk üç yarışında başarılı bir performans sergileyen McLaren pilotu Lando Norris ise Verstappen’den 0.69 saniye yavaş kalarak dördüncü oldu.

Üçüncü antrenman sonrasında oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen – Red Bull / 1.17.835

2.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.18.070 (+ 0.235)

3.Charles Leclerc – Ferrari / 1.18.308 (+ 0.473)

4.Carlos Sainz - Ferrari / 1.18.410 (+ 0.575)

5.Valtteri Bottas - Mercedes / 1.18.423 (+ 0.588)

6.Lando Norris - McLaren / 1.18.494 (+ 0.659)

7.Pierre Gasly - AlphaTauri / 1.18.535 (+ 0.700)

8.Daniel Ricciardo - McLaren / 1.18.582 (+ 0. 747)

9.Kimi Raikkonen - Alfa Romeo/ 1.18.597 (+ 0.762)

10.Sergio Perez – Red Bull / 1.18.606 (+ 0.771)

Formula 1 İspanya GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

8 Mayıs 2021

16.00: Sıralama turları

9 Mayıs 2021

16.00: Yarış