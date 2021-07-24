Formula 1’de Max Verstappen’in aracındaki hasarın maliyeti belli oldu
Britanya Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’ın teması sonrasında kaza yapan Red Bull pilotu Max Verstappen’in aracının onaırmı için 1.8 milyon dolar harcandığı belirtildi.
Formula 1’de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Britanya Grand Prix’sinde kaza yapan ve yarış dışı kalan Max Verstappen’in aracındaki hasar raporu belli oldu.
Red Bull takım patronu Christian Horner yaptığı açıklamada, araçta oluşan hasara ilişkin bilgiler paylaşırken Lewis Hamilton’ın aldığı cezanın hafif olduğunu yineledi.
Horner, Hollandalı pilotun aracındaki hasarın onarılması için 1.8 milyon dolar harcadıklarını ifade ederken, kaza sebebiyle sürücü koltuğunun da kırıldığını belirtti.
“HAFİF BİR CEZAYDI”
Horner kazaya ilişkin ise şunları söyledi, “Hamilton’a bu olay sebebiyle verilen cezanın hafif olduğunu düşünüyoruz ve o gün hissettiklerimiz bundan farklı değildi. Bu bir sır değil. Olayın ciddiyeti ve ceza göz önüne alındığında inceleme talep etme hakkımız var. Tüm verileri gözden geçiriyoruz ve kanıtlara bakıyoruz. Önümüzdeki seçenekleri değerlendireceğiz."
Formula 1’de sezon, 1 Ağustos'ta Macaristan’da düzenlenecek yarışla devam edecek.
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