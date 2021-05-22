Monako'da son antrenmanın en hızlısı Verstappen

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:48

Monako Grand Prix’sinin sıralama turları öncesinde yapılan son antrenman seansında Red Bull’dan Max Verstappen ve Ferrari pilotları ilk üç sırada yer aldı.

Perşembe günü yapılan ilk antrenmanda Red Bull, Sergio Perez ile pistin en hızlı takımı olurken üçüncü antrenmanda ise ilk sırayı Max Verstappen aldı. Hollandalı pilot 1.11.294 ile en hızlı tur atan isim oldu. İkinci antrenmanın en hızlı takımı Ferrari, son antrenmanda ikinci ve üçüncü sıraya yerleşirken Carlos Sainz ilk sıranın 0.047 saniye, ev sahibi Charles Leclerc ise 0.258 saniye gerisinde kaldı.

LECLERC ŞANSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Ferrari’nin genç pilotu ve yarışın ev sahibi Charles Leclerc Formula 1 ve Formula 2 kariyerinde çıktığı tüm Monako yarışlarında bitiş çizgisini göremedi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yarış düzenlenmeyen Monako’daki son yarışta Leclerc, 10. turda Nico Hulkenberg’i geçmeye çalışırken bariyerlere temas etmiş ve küçük bir spin atmıştı. Sonrasında yarışa devam eden Monakolu pilot turun ilerleyen bölümünde lastik patlamış ve yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

ÇAYLAKLAR HATA YAPTI

Williams’ın pilotu Nicholas Latifi ve Haas’ın çaylak pilotu Mick Schumacher farklı bölümlerde kaza yaptı. Latifi, 14. virajın (Swimming Pool) çıkışındaki curb üstünden geçerek kontrolü kaybetti ve bariyerlere çarparak durdu. Mick Schumacher ise üçüncü viraj (Massenet) çıkışında kontrolü kaybetti ve dördüncü virajdaki (Casino) bariyerlere çarptı. Her iki pilotun da aracından büyük hasar meydana geldi. Formula 1’den yapılan açıklamada Schumacher’in aracının toparlanamadığı ve sıralama turlarına katılamayacağı açıklandı.

MERCEDES YAVAŞ KALDI

Sürücüler klasmanında ilk sırada yer alan Lewis Hamilton ve takım arkadaşı Valtteri Bottas ise rakiplerine göre yavaş kaldı. Valtteri Bottas 1.11.765 ile ilk sıranın 0.471 saniye gerisinde kalarak dördüncü, Lewis Hamilton ise 1.12.020 ile yedinci oldu.

Üçüncü antrenman seansı sonunda oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen / RED BULL - 1:11.294

2.Carlos Sainz / FERRARI - 1:11.341 (+0.047)

3.Charles Leclerc / FERRARI - 1:11.552 (+0.258)

4.Valtteri Bottas / MERCEDES - 1:11.765 (+0.471)

5.Sergio Perez / RED BULL - 1:11.817 (+0.523)

6.Lando Norris / MCLAREN - 1:11.988 (+0.694)

7.Lewis Hamilton / MERCEDES - 1:12.020 (+0.726)

8.Kimi Räikkönen / ALFA ROMEO - 1:12.298 (+1.004)

9.Pierre Gasly ALPHATAURI - 1:12.357 (+1.063)

10.Sebastian Vettel / ASTON MARTIN - 1:12.537 (+1.243)