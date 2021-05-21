Formula 1’de esnek kanat tartışması devam ediyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 22:23

Formula 1’de sezonun dördüncü yarışı Monako öncesinde Red Bull ve Mercedes arasında arka kanat tartışmaları devam ediyor. Guardian’da yer alan haberde, Mercedes’in esnek kanat değişikliği ile ilgili testlerin gecikmesinden dolayı mutsuz olduğu belirtildi.

Lewis Hamilton, Katalonya yarışının sıralama turları öncesinde Red Bull’un kullanmış olduğu esnek kanat sebebiyle düzlüklerde hızlandığını söyleşmişti. İngiliz pilot ayrıca esnek kanat kullanımının adil olmadığını ifade etmişti.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise FIA’nın belirlediği testler ve kuralların dışına çıkmadıklarını söylerken herhangi bir ihlal yapmadıklarını belirtmişti.

Bu hafta sonu yapılacak Monako yarışının ilk antrenman seansında Red Bull’dan Sergio Perez’in ilk sırada yer alması sonrasında esnek kanat tartışması tekrar gündeme gelirken Toto Wolff, konunun mahkemeye taşınabileceğini belirtti.

“ÇOK KARMAŞIK BİR DURUM”

Toto Wolff konuyla ilgili şunları söyledi, “Hangi nedenle olursa olsun yeni testlerin uygulanmasını geciktirmek yasal bir boşluk oluşturuyor ve protestolara açık kapı bırakıyor. Sadece biz değil, bu durumdan etkilenen diğer takımlar da protestoya katılırsa konu Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde sonuçlanabilir.”

FERRARI ESNEK KANAT KULLANDIKLARINI KABUL ETTİ

Monako yarışının ikinci antrenman turlarında pistin en hızlı iki sürücüsü Ferrari’den Charles Leclerc ve Carlos Sainz olmuştu. Takım patronu Mattia Binnotto, perşembe günü yapılan antrenmanda yaptığı açıklamada esnek kanat kullandıklarını kabul etti.

Binotto şunları söyledi, “Evet, kuralı farklı şekilde kullanıyoruz. Bence tüm ekipler bir şekilde mümkün olanı ve bizim doğru olduğuna inandığımız şeyi yapıyor. Ancak bu değişiklik Ferrari’nin tur sürelerini etkilemedi. Yönetmeliğe uymak için tasarım değişikliğine gitmemiz gerekiyor.”

ESNEK KANAT NASIL BİR AVANTAJ SAĞLIYOR?

Kanatta kullanılan hareketli aerodinamik parçalar sayesinde takımlar, özellikle düzlüklerde sürtünmeyi azaltarak aracı hızlandırabiliyor.