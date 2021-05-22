Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Marcao ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilidi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Marcos do Nascimento Teixeira ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.
Galatasaray Sportif A.Ş.’nin konu ile ilgili KAP’ta yaptığı açıklama şu şekilde:
‘’Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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