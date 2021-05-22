Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:35

Galatasaray'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Marcao ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilidi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Marcos do Nascimento Teixeira ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin konu ile ilgili KAP’ta yaptığı açıklama şu şekilde:

‘’Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



