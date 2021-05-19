Formula 1 Monako yarışında ilk kez en yumuşak lastikler kullanılacak

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:29

Takımların Formula 1’de kullandığı lastiklerin İtalyan üreticisi Pirelli, bu hafta sonu kullanılacak lastik paketlerini açıkladı.

Pirelli’den yapılan açıklamada, en yumuşak hamura sahip C3, C4 ve C5'in Monako’da kullanılacağı ifade edildi. Geride kalan dört yarışta en sert lastik hamuruna sahip C1, C2 ve C3 lastik grupları kullanılmıştı.

BİR YIL SONRA TAKVİMDE

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan Monako yarışı bir yıllık aranın ardından takvime geri döndü. Formula 1 tarihinin en ikonik pistlerinden olan Circuit de Monaco, takvimdeki en kısa zaman turu atılan pisti olmakla birlikte en yavaş viraja sahip pist konumunda.

“SÜRÜCÜLER C5 LASTİĞİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK ZORUNDA”

Bu sezon ilk kez kullanılacak C5 lastiğini ve yarışla ilgili Pirelli yöneticisi Mario Isola şunları söyledi, “Pistin yapısı nedeniyle geçişin kolay olmadığı düşünüldüğünde sürücüler C5 lastiğini en iyi şekilde kullanmak zorunda. Pist üstü konumunu belirleyecek bu lastiklerden takımlar en iyi verimi almalı."