Formula 1 pilotu Albon, gelecek sezon Williams'ta

Williams'tan yapılan açıklamada, George Russell'ın Mercedes'e gitmesiyle boşalan koltuğa 2022'den itibaren 25 yaşındaki Albon'un oturacağı kaydedildi.

AA
08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:44
Formula 1 pilotu Albon, gelecek sezon Williams'ta
Abone Ol google-news

Taylandlı pilot Alex Albon, gelecek sezondan itibaren Formula 1 takımlarından Williams için yarışacak.

Williams'tan yapılan açıklamada, George Russell'ın Mercedes'e gitmesiyle boşalan koltuğa 2022'den itibaren 25 yaşındaki Albon'un oturacağı kaydedildi.

Albon'un gelecek yılki takım arkadaşı Kanadalı Nicholas Latifi olacak.

Formula 1 kariyerinde 38 yarışta puan mücadelesi veren Taylandlı pilot, iki kez podyuma çıktı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler