Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları açıklandı
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinde yarın satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları açıklandı.
İstanbul Park'ın 1-2-3 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Formula 1 2021 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri, yarın satışa çıkıyor.
Bu yıl haziran ayında yapılacağının açıklanmasının ardından İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal olan, fakat Singapur Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle takvime geri dönen yarışın bilet fiyatları açıklandı.
Yarın 12.30'da internet üzerinden satışa çıkacak olan biletler, 12-31 Temmuz arasındaki kampanyalı dönemde 3.300 TL ve 300 TL fiyat aralığında satışa sunulacak. 31 Temmuz sonrasındaki normal dönemde en pahalı bilet 4.125 TL olurken, en ucuz bilet 375 TL olacak.
Bilet fiyatları şu şekilde:
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