Formula 1’de Sebastian Vettel, üç sıra grid cezası aldı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:46

Sıralama turları sonrasında Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından yapılan değerlendirmede Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’e ceza verildiği belirtildi.

Sıralama turlarının ikinci seansında Fernando Alonso’yu son sektörde engelleyen Sebastin Vettel, İspanyol pilotu yavaşlatmış ve attığı hızlı tura engel olmuştu.

“AYNALARI KONTROL ETTİM”

Alman pilot sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada özür dilerken şu ifadeleri kullandı, “O anda farklı bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Tedbir amaçlı aynaları kontrol ettim ama Fernando kör noktada kalmıştı. Son saniyede onu gördüm. Çok yakındık ve hemen çekildim. Onun için gerçekten üzgünüm ama yapabileceğim başka bir şey yoktu.”

Sırlama turlarında sekizinci olan Sebastian Vettel aldığı cezayla birlikte yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.

İLK SIRA VERSTAPPEN'İN

Formula 1’de sezonun dokuzuncu yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında geçtiğimiz hafta olduğu gibi ilk sıranın sahibi Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilot bu sezon Avusturya’da ikinci kez pole pozisyonun sahibi olurken üst üste üçüncü kez yarışa ilk çizgiden başlayacak.