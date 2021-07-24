TOKYO 2020 | Djokovic olimpiyatta da bildiğiniz gibi
Teniste dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ilk turda Bolivyalı Hugo Dellien'i mağlup etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sırp tenisçi Novak Djokovic, Bolivyalı Hugo Dellien'i yenerek bir tura yükseldi.
Ariake Tennis Centre'da oynanan karşılaşmada dünya 1 numarası Djokovic, rakibine 6-2'lik setlerle 2-0 üstünlük sağlayarak tur atladı.
Kadınlar dünya sıralamasının 11. sırasındaki Çek Barbora Krejcikova, Kazak Zarina Diyas'ın 2. sette oyundan çekilmesiyle rakibini yendi ve üst tura çıktı.
Dünya 12'ncisi İsviçreli Belinda Bencic ise ABD'li Jessica Pegula'yı 6-3'lük setlerle yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Kadınlarda tekler 1 numarada bulunan Avustralyalı Ashleigh Barty, çiftlerde sahne aldı. Barty/Sanders Storm ikilisi, Japon Nao Hibno/Makoto Nınomiya'yı ilk turda 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti.
Dünya 6 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, partneri Dayana Yastremska ile çıktığı maçta Fransız Alize Cornet-Fiona Ferro ikilisine 2-0 yenilerek çiftlerde tur şansını kaybetti.
Erkekler çiftler mücadelesinde ise Büyük Britanyalı Andy Murray/Joe Salisbury ikilisi, Fransız Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut çiftini 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura çıktı.
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