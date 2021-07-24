Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:23

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün yaptığı açıklamada Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Sacha Boey transferleri için görüşmelere başlandığını belirtmişti.

Sarı-kırmızılı takımın Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau sağlık kontrolünden geçmek ve sonrasında sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Kısa bir açıklama yapan Alexandru Cicaldau, "Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak." dedi.

Havalimanında koronavirüs testi yaptıran Rumen futbolcu, daha önce iki doz aşı olduğu için ülkeye giriş yapabildi. Futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Universitatea Craiova formasıyla 29 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.