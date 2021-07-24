Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Universitatea Craiova takımından anlaşmaya vardığı Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün yaptığı açıklamada Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Sacha Boey transferleri için görüşmelere başlandığını belirtmişti.
Sarı-kırmızılı takımın Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau sağlık kontrolünden geçmek ve sonrasında sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Kısa bir açıklama yapan Alexandru Cicaldau, "Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak." dedi.
Havalimanında koronavirüs testi yaptıran Rumen futbolcu, daha önce iki doz aşı olduğu için ülkeye giriş yapabildi. Futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon Universitatea Craiova formasıyla 29 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Video Haberler
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
- Boşandıktan sonra halay çekip kutlama yaptı
- Hırsızın iş kazası güldürdü
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi