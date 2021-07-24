TOKYO 2020 | Erkekler Bisiklet Yol Yarışı'nda kazanan Richard Carapaz
Tokyo Olimpiyatları'nda Bisiklet Erkekler Yol Yarışı'nı, 6:05:26'lık derecesiyle Richard Carapaz kazandı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları Bisiklet Erkekler Yol Yarışı'nda kazanan Ekvadorlu Richard Carapaz oldu. 234 kilometrelik parkuru, 6:05:26'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan Carapaz, altın madalyanın sahibi oldu.
Yarışı, Belçikalı bisikletçi Wout van Aert 6:06:33'lük derecesiyle 2'nci sırada tamamlarken, Sloven bisikletçi Tadej Pogacar ise bronz madalya kazanan isim oldu.
EKVADOR TARİHİNDEKİ 2'NCİ ALTIN MADALYAYA UZANDI
Richard Carapaz, erkekler yol yarışında kazandığı altın madalya ile olimpiyat tarihinde Ekvador adına 2'nci altın madalyayı kazanan isim oldu.
1996 Atlanta Olimpiyatları'nda Jefferson Perez, 20 km yürüyüş branşında Ekvador adına altın madalya kazanan ilk isim olmuştu. Öte yandan Türkiye'yi yol yarışında temsil eden Onur Balkan ve Ahmet Örken ise yarışı tamamlayamadı.
Video Haberler
- Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
- Boşandıktan sonra halay çekip kutlama yaptı
- Hırsızın iş kazası güldürdü
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi