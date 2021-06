Formula 1 tekrar Türkiye'de

11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix'sinin yeni tarihi oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun 16. yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'si takvime alındı.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı yarış, 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyduklarını belirten Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali, "Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar olağanüstü bir yarış görmeyi umuyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için gösterdiği kişisel çabalardan dolayı Vural Ak'a ve Intercity İstanbul Park yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.

