Formula 1’in lastik üreticisi Pirelli, yeni lastikleri Avusturya’da denedi

25 Haziran 2021 Cuma, 23:47

Formula 1’de sezonun sekizinci yarışı öncesinde yapılan iki antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen, pistin en hızlı ismi oldu. Şampiyona liderliğini elinde bulunduran Hollandalı pilot, Red Bull’un ev sahibi olarak katıldığı yarışta galibiyet arayacak.

Bu sezon ilk kez Azerbaycan yarışında bitiş çizgisi göremeyen Verstappen, en yakın rakibi Lewis Hamilton’ın önünde 12 puan farkla ilk sırada yer alıyor.

YENİ LASTİKLER DENENDİ

Azerbaycan’daki yarışta Lance Stroll ve Max Verstappen’in lastik patlatması sonrasında Formula 1’in lastik üreticisi Pirelli, lastiklerin yapısı ve ısıya dayanamaması sebebiyle eleştirilmişti. Bu haftaki yarışa yeni bir arka lastik tasarımıyla gelen Pirelli'nin, testlerin başarılı olması halinde yeni lastikleri İngiltere yarışında pilotların kullanımına sunacağı ifade edildi.

BBC’de yer alan haberde, bugünkü iki antrenmanda denenen yeni lastiklerin gelecek yıl kullanılmaya başlanacak 18 inç lastik yapısından bazı özellikleri taşıdığı belirtildi.