Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Sezonun 6. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.

AA
04 Haziran 2021 Cuma, 11:13
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla sürecek.

Sezonun 6. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.

51 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 6 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

5. Sergio Perez (Meksika): 44

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 149

2. Mercedes: 148

3. McLaren: 80

4. Ferrari: 78

5. Aston Martin: 19


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