Fortune 500 açıklandı: İşte listedeki tek Türk şirketi
1990 yılından bu yana yapılan listede Çin, 133 şirketle ilk kez ABD'yi (121) solladı. Bu yıl listede ise tek Türk şirketi bulunuyor.
Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500 listesi açıklandı. 1990 yılından beri yayınlanan listede bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri şirket sayısında zirveden indi. Çin merkezli şirketlerin sayısı ilk defa ABD’yi geçti. Bundan 30 yıl önce açıklanan ilk listede bir Çinli şirket bile kendine yer bulamamıştı.
Bu yıl ise Çin ve Hong Kong’dan 124 şirket listeye girdi. ABD’den ise bu sene 121 firma, Fortune 500’de yer aldı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETİ WALMART
Listenin ilk sırasında 523 milyar dolarlık geliri ile Amerikalı perakende devi Walmart var.
Onu izleyen üç şirket de Çinli.
407 milyar dolar ile Sinopec, 383 milyar dolar ile State Grid ve 379 milyar dolar ile China National Petroleum.
5’inci sıradaki Hollanda merkezli Royal Dutch Shell’in geliri ise 352 milyar dolar oldu.
LİSTEDEKİ TEK TÜRK ŞİRKET
Bu yıl listede tek Türk şirketi bulunuyor.
Geçen yıl 423. sırada yer alan Koç Grubu, 27 milyar dolarlık geliriyle bu yıl 471. sırada.
İşte listenin ilk 20 şirketi ve geçen yıl elde ettiği gelirler:
1- WALMART | PERAKENDECİLİK (ABD)
GELİR: 523.96 MİLYAR DOLAR
2- SINOPEC | ENERJİ (ÇİN)
GELİR: 407.09 MİLYAR DOLAR
3- STATE GRID | ELEKTRİK (ÇİN)
GELİR: 383.90 MİLYAR DOLAR
4- CHINA NATIONAL PETROLEUM | ENERJİ (ÇİN)
GELİR: 379.13 MİLYAR DOLAR
5- ROYAL DUTCH SHELL | ENERJİ (HOLLANDA)
GELİR: 352.10 MİLYAR DOLAR
6- SAUDI ARAMCO | ENERJİ (SUUDİ ARABİSTAN)
GELİR: 329.84 MİLYAR DOLAR
7- VOLKSWAGEN | OTOMOTİV (ALMANYA)
GELİR: 282.76 MİLYAR DOLAR
8- BP | ENERJİ (İNGİLTERE)
GELİR: 282.61 MİLYAR DOLAR
9- BP | ENERJİ (İNGİLTERE)
GELİR: 282.61 MİLYAR DOLAR
10- AMAZON | E-TİCARET (ABD)
GELİR: 280.52 MİLYAR DOLAR
11- TOYOTA | OTOMOTİV (JAPONYA)
GELİR: 275.28 MİLYAR DOLAR
12- EXXON MOBIL |ENERJİ (ABD)
GELİR: 264.93 MİLYAR DOLAR
13- APPLE | TEKNOLOJİ (ABD)
GELİR: 260.17 MİLYAR DOLAR-
14- CVS HEALTH | SAĞLIK (ABD)
GELİR: 256.77 MİLYAR DOLAR
15- BERKSHIRE HATHAWAY | FİNANS & HOLDİNG (ABD)
GELİR: 254.61 MİLYAR DOLAR
16- UNITED HEALTH | SİGORTACILIK (ABD)
GELİR: 242.15 MİLYAR DOLAR
17- MCKESSON | SAĞLIK (ABD)
GELİR: 231 MİLYAR DOLAR
18- GLENCORE | MADENCİLİK & ENERJİ (İSVİÇRE)
GELİR: 215,11 MİLYAR DOLAR
19- CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | İNŞAAT (ÇİN)
GELİR: 205.83 MİLYAR DOLAR
20- SAMSUNG | ELEKTRONİK (GÜNEY KORE)
GELİR: 197.70 MİLYAR DOLAR
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada