Fotoğraftaki üçüncü kişi Soylu'nun yeğeni çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in yer aldığı fotoğraftaki üçüncü ismin Soylu'nun yeğeni olduğu ortaya çıktı.
Türkiye, tarihinin en büyük dolandırıcılık iddiasıyla karşı karşıya. Kripto para borsası Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer’in Arnavutluk’a kaçtığı ortaya çıktı. Özer’in milyarlarca dolarlık kripto parayı da yanında götürdüğü iddia edildi.
Faruk Özer’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafları ise tartışma yaratmıştı. Öte yandan Cumhuriyet, Çavuşoğlu'nun yer aldığı fotoğraftaki üçüncü kişi MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın Özer ile ortak şirketinin olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Soylu ise söz konusu fotoğraf üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayımlamış ve "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” demişti.
SOYLU’NUN YEĞENİ ÇIKTI
Thodex’in sahibi Faruk Özer’in Soylu ile olan fotoğrafında üçüncü kişinin Hasan Berk Işık olduğu ortaya çıktı.
Soylu’nun kız kardeşi Fatma Soylu Işık'ın oğlu Hasan Berk Işık’ın Soylu’nun yeğeni olduğu görüldü.
Soylu’nun yeğeni Işık’ın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti:
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