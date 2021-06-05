Formula 1’de Singapur yarışı iptal edildi

05 Haziran 2021 Cumartesi, 09:43

Formula 1’in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, pandemi sebebiyle ülkedeki kısıtlamaların ve lojistik sorunların ortaya çıkmasından dolayı Singapur’daki yarışın iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Formula 1, bu yılki Singapur Grand Prix’sinin gerçekleşmeyeceğini doğrularken organizatörler yarış ile ilgili endişelerini dile getirdi. Marina Bay Street Pisti’ndeki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Daha önce de belirtildiği gibi, tüm organizatörlerle çalışmaya devam edeceğiz ve ek yarışlar için çeşitli seçeneklere sahibiz.”

TÜRKİYE İHTİMALİ

Yarışın Singapur’dan alınmasından sonra Türkiye’nin tekrar takvimde yer alma ihtimali doğdu. Normal takvimde sezonun 16. yarışı olan Singapur GP, 26 Eylül’deki Rusya yarışından sonra yapılacaktı.

Formula 1 daha önce Kanada’daki yarışı iptal ederken İstanbul Park’taki yarış, lojistik avantaj sebebiyle bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan GP’den sonraya alınmıştı. Ancak koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle Formula 1 yarışın Türkiye’den alındığını açıklamıştı.

3 ADAY VAR

BBC’de yer alan haberde Singapur yarışının iptal edilmesinin ardından 3 pistin adaylar arasında olduğu belirtildi. Formula 1 yönetiminin Singapur yerine Türkiye, Çin veya Amerika’da ikinci bir yarışı düşündüğü ifade edildi.

Ayrıca F1 yönetiminin sezonu planlanan şekilde 23 yarış olarak bitirmek istediği vurgulanırken Brezilya, Japonya ve Meksika’nın da belirsizliğini koruduğu belirtildi.