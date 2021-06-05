NBA Sportmenlik Ödülü Jrue Holiday’in
Milwaukee Bucks forması giyen oyun kurucu Jrue Holiday, NBA Sportmenlik Ödülü'nü kazandı.
NBA’in resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada NBA’in sportmenlik ideallerini ve çalışmalarını en iyi şekilde temsil eden Jrue Holiday’in bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.
Tecrübeli oyuncu aldığı ödülle ilgili şunları söyledi, “Bu, benim için çok şey ifade ediyor. Ödülün oyunculardan geldiğini bilmek, benimle bunu yaşayan ve mücadele eden, tüm sezon boyunca antrenman yapan oyuncular. Bu gerçekten çok şey ifade ediyor.”
ALTI İSİM FİNALE KALDI
Her takımın bir oyuncuyu aday gösterdiği geniş listenin ardından lig yöneticileri tarafından belirlenen altı kişilik final listesinde yer alan Jrue Holiday, 343 oyun 130’unu aldı.
Holiday ile birlikte finale Kemba Walker, Bam Adebayo, Harrison Barnes, Derrick Write ve Josh Okogie kaldı. Jrue Holiday geçtiğimiz yıl ligde en iyi takım arkadaşı ödülünü kazanmıştı. Bu yılki ödülü ise Damien Lillard kazandı.
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