Fransa Açık'ta Nadal yarı finale çıktı

Dünya 3 numarası Rafael Nadal, Fransa Açık'ta Diego Schwartzman'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA
09 Haziran 2021 Çarşamba, 20:16
Fransa Açık'ta Nadal yarı finale çıktı
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Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Nadal, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti.

Nadal, 2 saat 45 dakika süren karşılaşmanın sonunda Fransa Açık'ta 14. kez yarı finale yükselmiş oldu.

İspanyol raket, daha önce 13 kez Fransa Açık'ta şampiyonluğua ulaşmıştı.




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