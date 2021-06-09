Fransa Açık'ta Nadal yarı finale çıktı
Dünya 3 numarası Rafael Nadal, Fransa Açık'ta Diego Schwartzman'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Nadal, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti.
Nadal, 2 saat 45 dakika süren karşılaşmanın sonunda Fransa Açık'ta 14. kez yarı finale yükselmiş oldu.
İspanyol raket, daha önce 13 kez Fransa Açık'ta şampiyonluğua ulaşmıştı.
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