Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Türk halkına övgü

09 Haziran 2021 Çarşamba, 19:58

Galatasaray'da sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, ülkesinde bir markanın reklam yüzü olduğu kampanya kapsamında Marie Claire dergisine açıklamalarda bulundu. Falcao, Türk halkı hakkında şunları söyledi:

"Türk insanı gerçekten çok kaliteli. Hepsi yardımsever ve arkadaş canlısı. Tutkulu. Bu çok önemli. Her biri farklı olan, değerli ve tutkulu kültürlere sahipler. Türkleri çok seviyorum."

Falcao, ailesini çok sevdiğini, boş zamanlarında eşi ve çocuklarıyla eğlenmeyi, yürüyüşe çıkmayı ve yemek yemeyi sevdiğini ve her işini tutkuyla yaptığını kaydetti.

35 yaşındaki futbolcu, "Model olarak kendinizi rahat hissettiniz mi?" sorusunu, "Çok iyi hissettim. Bana yardımcı olan ve kendimi çok rahat hissettiren harika profesyonel insanlarla çalıştım." şeklinde yanıtladı.

Dünyaca ünlü futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Covid-19 nedeniyle henüz çok seyahat etmek mümkün olmadı ama en kısa zamanda gerçekleştirmeyi umuyorum. Ailece seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum. Pandemi döneminde ailemle daha fazla zaman geçirme imkanım oldu. Örneğin kızlarımın okul yaşantısına yardımcı oldum."

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan ve sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen Falcao, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta dokuz gol attı ve iki asist yaptı.