Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya dört büyük turnuvadan destek
ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon tenis turnuvaları, Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek verdi.
Basın toplantısına katılmadığı için ceza almasının ardından depresyonda olduğu gerekçesiyle Fransa Açık'tan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya, dört büyük tenis organizasyonundan destek geldi.
ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon tenis turnuvalarından yapılan ortak açıklamada, sporcuların ruh sağlığının oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu belirtildi.
Kortlardan bir süre uzak kalacağını duyuran Osaka'nın olağanüstü bir sporcu olduğu kaydedilerek, "Naomi'yi hissettiği baskıları ve endişeleri kendi sözleriyle paylaştığı için övüyor, tenisçilerin karşılaşabileceği benzersiz zorluklar için empati kuruyoruz. Medyayla ilgili konular da dahil olmak üzere turnuvalarımızdaki oyuncu deneyimini geliştirmeye hep birlikte devam edeceğiz." denildi.
23 yaşındaki Osaka'nın uygun gördüğü anda kortlara geri dönmesinin de sabırsızlıkla beklendiği ifade edildi.
Kadınlarda dünya 2 numarası olan Osaka, ruh sağlığını korumak adına Fransa Açık'ta basın toplantılarına katılmayacağını duyurmuş, ilk tur maçının ardından medya önüne çıkmayan Japon tenisçiye 15 bin dolar para cezası verilmişti.
Turnuvadan ihraç edilmesi de gündeme gelen Osaka, 2018 yılından beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirterek organizasyondan çekildiğini açıklamıştı.
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