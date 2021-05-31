Naomi Osaka, Fransa Açık'tan çekildi

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:04

Fransa Açık'ta organizasyon komitesi ile basın toplantıları konusunda sorunlar yaşayan ve ilk turda kazandığı maçın ardından basın toplantısına katılmadığı için 15 bin dolarlık para cezasına çarptırılan Naomi Osaka, turnuvadan çekildiğini açıkladı. Osaka, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şunları belirtti:

"Herkese merhaba, bu, birkaç gün önce gönderi paylaştığımda hayal ettiğim veya niyet ettiğim bir durum değildi. Sanırım şimdi turnuva, diğer oyuncular ve huzurum için en iyi şey geri çekilmem ve böylece herkesin tenise odaklanmaya devam etmesi olur.

Asla dikkatimi dağıtmak istemedim, zamanlamamın ideal olmadığını ve mesajımın daha net olabileceğini kabul ediyorum. Daha da önemlisi, akıl sağlığımı asla önemsizleştirmem veya terimi hafifçe kullanmam. Gerçek şu ki, 2018'deki ABD Açık'tan bu yana uzun süreli depresyon nöbetleri geçirdim ve bununla baş etmekte gerçekten zorlandım. Beni tanıyan herkes, içime kapanık olduğumu bilir ve beni maçlarda gören herkes, sosyal kaygımı köreltmeye yardımcı olduğu için sık sık kulaklık taktığımı fark edecektir. Tenis basını bana her zaman iyi davranmış olsa da (ve özellikle incitmiş olabileceğim tüm gazetecilerden özür dilemek istiyorum), iyi bir konuşmacı değilim ve dünya medyasıyla konuşmadan önce büyük endişeler yaşıyorum. Gerçekten gerginleşiyorum ve size verebileceğim en iyi cevapları vermeye çalışmayı stresli buluyorum.

Bu yüzden burada, Paris'te savunmasız ve endişeli hissediyorum, bu yüzden kendi kendime bakmanın ve basın toplantılarını es geçmenin daha iyi olacağını düşündüm. Önceden duyurdum, çünkü kuralların modasının kısmen geçmiş olduğunu düşünüyorum, bunu vurgulamak istedim. Şimdi sahadan biraz uzaklaşacağım, ancak doğru zaman geldiğinde, oyuncular, basın ve taraftarlar için işleri daha iyi hale getirmenin yollarını tartışmak için turnuva ile birlikte çalışmak istiyorum. Her neyse, umarım hepiniz iyisinizdir ve güvendesinizdir, sizi seviyorum, görüşürüz."

Osaka daha önce sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile, sporcuları konuşmaya zorlamalarından dolayı Fransa Açık’ta basın toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı. Organizasyon yönetimi, Japon sporcuya 15 bin dolar para cezası kesmiş ve benzer bir davranışta bulunduğu takdirde turnuvadan ihraç edileceğini tebliğ etmişti.

Osaka'nın paylaşımı şu şekilde: