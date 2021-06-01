Fransa Tenis Federasyonu, Naomi Osaka'ya destek verdi
Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Gilles Moretton, Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka için üzgün olduklarını belirtti.
Fransa Tenis Federasyonu (FFT), Fransa Açık'ta maç sonu basın toplantısına girmemesinin ardından depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya destek verdi.
FFT Başkanı Gilles Moretton, yaptığı açıklamada, Osaka için üzgün olduklarını belirtti. Osaka'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Moretton, gelecek yıl Fransa Açık'ta Osaka'yı görmeyi umut ettiklerini söyledi. Moretton, turnuvada oyuncuların şartlarını iyileştirmeye devam ettiklerini kaydetti.
Eski tenisçi, FFT yetkilisi ve psikiyatrist Christophe Bernelle de Osaka'nın ruhsal ve psikolojik sorunları olduğunu aktardı. Bu nedenle ilk kez bir tenisçinin turnuvadan çekildiğini ifade eden Bernelle, "Büyük şampiyonlar da insan. Sorunları var. Naomi Osaka, 2018'den bu yana depresyondan bahsediyor. Osaka'nın birçok şeye karşı hassas olduğunu düşünüyorum. Çok genç. 21 yaşında dünyada 1 numaraydı ve şimdi sadece 23 yaşında." yorumunda bulundu.
Bernelle, oyuncunun zor zamanlardan geçtiğini ve buna saygı göstermek gerektiğini belirtti.
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