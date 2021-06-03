Fransa Ligue 1'deki takım sayısı 18'e düşürülecek
Fransa Ligue 1'de 2023-24 sezonu itibariyle takım sayısının 18'e düşeceği açıklandı.
Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, halihazırda 20 takımla oynanan ligden 2022-2023 sezonunda 4 takım düşecek.
Aynı sezon alt ligden ise 2 takım yükselecek ve Ligue 1, 2023-2024 sezonunda 18 takımla yoluna devam edecek.
Açıklamada, yine 20 takımın mücadele ettiği Ligue 2'deki sayının da 18'e düşürülmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.
Video Haberler
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
En Çok Okunan Haberler
- Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi
- A101'de dikkat çeken reklam
- Cumhur’da gerilim
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi
- Süleyman Soylu’nun telefonu
- Peker'in ifadesi ortaya çıktı
- Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirdi
- MetroPOLL Araştırma'dan son anket
- Soylu'nun aradığı savcı
- Peker'den 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim?