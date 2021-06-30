Younes Belhanda'dan sosyal medyada Adana Demirspor hamlesi
Galatasaray'dan sezon bitmeden ayrılan ve ismi Adana Demirspor ile anılan Younes Belhanda, sosyal medyada Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'ı takip etti.
Süper Lig'e yükselme sevincini yaşayan Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ederken, mavi-lacivertli kulübün transfer gündeminde yer alan Younes Belhanda'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.
Galatasaray'daki sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonuna doğru feshedilen 31 yaşındaki Faslı oyuncu, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı takibe aldı.
Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Adana Demirspor iddiasını yalanlamıştı.
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