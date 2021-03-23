Fransa’da AstraZeneca aşısı olan öğrenci, evinde ölü bulundu
Fransa’da 24 yaşındaki bir tıp öğrencisi, AstraZeneca aşısını yaptırdıktan 10 gün sonra evinde ölü bulunurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fransa’da kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alınmış, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) aşının “güvenli ve etkili” olduğunu açıklamasının ardından ise tekrar kullanılmaya başlanmıştı. AstraZeneca aşısına ilişkin endişeler, 24 yaşındaki bir öğrencinin aşıyı yaptırdıktan 10 gün sonra evinde ölü bulunması ile tekrar yükseldi. Tıp eğitiminin 6’ncı yılında olduğu belirtilen Anthony’nin aşıyı 8 Mart tarihinde yaptırdığı bildirildi. Anthony’den uzun süre haber alamayan yakınlarının polisi araması üzerine evine giden yetkililerin, öğrencinin cansız bedeni ile karşılaştığı aktarıldı.
Gencin evinde yapılan incelemelerde, AstraZeneca aşısı olduğuna dair bir belge bulan yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı. Otopsi raporu hala hazırlanmakta olan gencin ölümünün AstraZeneca ile bağlantısı araştırılıyor. Hiçbir sağlık sorunu olmadığı bildirilen 24 yaşındaki Anthony’nin beslenmesine dikkat ettiği ve düzenli spor yaptığı belirtildi.
Öte yandan İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ulusal Ajansı (ANSM) tarafından yapılan açıklamada, şu anda kesin olmamakla birlikte gencin ölüm nedeninin aşıdan kaynaklı olabileceği öne sürüldü.
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