Fransa'da mahkeme, 'ayrımcı kimlik kontrolü' nedeniyle devleti tazminata mahkum etti
Fransa'da mahkeme, polisin 2017'de kendilerine "ayrımcı kimlik kontrolü" yaptığı gerekçesiyle devleti dava eden 3 lise öğrencisini haklı buldu.
Paris Temyiz Mahkemesi, Epinay-sur-Seine bölgesinden İlyas Haddaji, Mamadou Camara ve Zakaria Hadji Mmadi adlı 3 lise öğrencisinin Brüksel'den dönüş sırasında Paris'teki Kuzey Garı'nda polis memurları tarafından sınıf arkadaşları ve yoldan geçenlerin gözü önünde kökenleri nedeniyle "ayrımcı kimlik kontrolüne" maruz bırakıldığına hükmetti.
Hükme ilişkin açıklamada yargıçlar, polisin cinsiyet ve fiziksel özellikleri, özellikle kökenleri nedeniyle yaptığı bu kimlik kontrolünün ayrımcılık teşkil ettiği ve devlet açısından ağır suistimal oluşturduğunu belirtti.
Mahkeme, devletin her bir gence 1500'er avro manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Davanın ilk görüldüğü mahkeme Paris Adalet Mahkemesi, sınıftan çok sayıda azınlık olduğu gerekçesiyle kimlik kontrolünün ayrımcı olmadığına hükmetmiş, öğrenciler davayı temyize taşımıştı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'
- Peker'in işaret ettiği Paramount Hotel'de neler yaşandı?
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- Pfizer/BioNTech aşısında sevindiren gelişme
- Düğün dayağında akıl almaz savunma