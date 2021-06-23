Fransa'da pandemi döneminde 300 bin yeni milyoner
Credit Suisse’in raporuna göre, Fransa'daki milyonerlerin sayısı 2020'de artmasına rağmen en zenginlerin ulusal servetteki payı azaldı. Öte yandan Fransa’da pandemi döneminde 300 bin yeni milyoner kayıtlara geçti.
Credit Suisse’in, “2021 Servet Raporu”na göre, Times Dergisi’nin “tarihin en kötüsü” olarak tanımlamasına rağmen 2020 yılında, Fransa dahil olmak üzere dünyada, milyonerlerin sayısında dünyada güçlü bir artış gözlemlendi.
Böylece, 2020'nin sonunda dünyada bir milyon dolardan fazla varlığa sahip 56,1 milyon insan vardı yani bu sayı 2019 yılından 5,2 milyon daha fazla.
Sputnik Fransa’da Dmitri Bassenko imzasıyla yayımlanan habere göre, Fransa ise dolar cinsinden milyoner sayısı bakımından 6’ncı sırada yer alıyor. Nitekim, Credit Suisse'in açıkladığı gibi avro 2020'de dolar karşısında yükselmişti. Bu değişim ise olumlu bir kur etkisinden kaynaklanıyor.
Rusya'da ise milyoner sayısı 2020’de 313 binden 269 bine düştü.
FRANSIZLARIN ORTALAMA SERVETİ YÜKSELİŞTE
Pandemi, genel olarak dünya genelinde eşitsizlikleri artırırken, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip Fransa ve Almanya’da en zenginlerin ulusal servetteki payı azaldı. 2019’da en zengin Fransızlar, ulusal servetin yüzde 22,4'ini elinde tutarken, 2020'de bu endeks yüzde 22,1’e geriledi.
Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Brezilya'da en zengin yüzde 1'in serveti 2020'de yüzde 46,9'dan yüzde 49,6'ya, Çin'de yüzde 29'dan yüzde 30,6'ya ve Rusya ise yüzde 57,1'den yüzde 58,2’ye yükseldi.
Raporda ayrıca, Fransızların ortalama servetinin 2020 yılında, bir önceki yıla göre 16 bin 770 dolar artışla 299 bin 360 dolar (yaklaşık 250 bin avro) olduğu belirtildi.
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