Fransa'da Macron ve Le Pen'e bölgesel seçimler kayıplar getirdi
Fransa’da gelecek yıl yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin provası olarak görülen yerel seçimlerin ilk turu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen’e kayıplar getirdi.
Önceki gün yapılan, katılımın rekor düzeyde düşük olduğu il ve bölge meclis seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) oyların yüzde 27.2’sini alarak ilk sırada, aşırı sağcı Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi (RN) 19.3 ile 2. sırada tamamladı.
Macron’un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ise yüzde 11.2 oy oranıyla Yeşiller ve Sosyalistlerin gerisinde kaldı. Sosyalist Parti (PS) yüzde 15.6, Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12.9 oy aldı. Ulusal Birlik ikinci sırada yer alsa da bir önceki seçimlere göre oy oranında düşüş yaşadı. 2015’te yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda, o zaman ki adıyla Ulusal Cephe olan aşırı sağcı parti en fazla oyu alarak sandıktan birinci çıkmıştı.
Seçime katılımın yüzde 33’lerde kaldığı açıklandı. Macron cephesi seçime katılımın düşüklüğünü “demokrasiye atılmış bir tokat” olarak nitelerken Le Pen ise partisinin başarısızlığına neden olarak “vatandaşlık fiyaskosu” olarak nitelendirdiği, seçime düşük katılımı gösterdi.
Kimi yorumda Genelkurmay Başkanı François Lecointre’ın istifasına yol açan bazı emekli ve muvazzaf askerlerin seçimler öncesi RN’ye destek için ülke güvenliğini gerekçe göstererek yaptıkları tartışmalı açıklamalarının ters teptiği savunuluyor. Seçimde yalnızca Cote d’Azur bölgesinde birinci olan aşırı sağın, ikinci turda burada da kazanma şansı az görülüyor. İkinci turda, aşırı sağın önünü kesmek için merkez sol ve sağ cephelerin beraber hareket edebileceği belirtiliyor. Seçimlerin ikinci turu 27 Haziran’da yapılacak.
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