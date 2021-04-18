Fransa'da uçak düştü!

18 Nisan 2021 Pazar, 18:17

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde bulunan Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçak, başkentin doğusundaki Saint-Pathus kasabasında tarlaya düştü. Kazada 1’i pilot toplam 4 kişi yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais’e gittiklerini ifade etti. Meaux savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ediyor.